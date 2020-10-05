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05.10.2020 - 11:22 | | SİVAS (İHA)

Appindangoye: Yakında görüşeceğiz

DG Sivasspor´un sakat oyuncusu Aaron Appindangoye, rakiplerine gözdağı vererek, ”Yakında görüşeceğiz” dedi.

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Sivasspor´da sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzak kalan Aaron Appindangoye, bireysel çalışmalara başladı. Sosyal medya hesabından fitness salonunda antrenman yaptığı videoyu paylaşan deneyimli futbolcu rakiplerine de gözdağı verdi. Aaron, paylaşımına, “Yakında görüşeceğiz, şükürler olsun” notunu ekledi.

28 Yaşındaki defans oyuncunun paylaşımı kısa sürece binlerce etkileşim aldı.

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