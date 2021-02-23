Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri Aprilia Gresini MotoGP Takımı'nın patronu koronavirüsten öldü
23.02.2021 - 13:59 |

Aprilia Gresini MotoGP Takımı'nın patronu koronavirüsten öldü

MotoGP takımlarından Aprilia Gresini'nin sahibi Fausto Gresini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 60 yaşında hayatını kaybetti.

Aprilia Gresini MotoGP Takımı'nın patronu koronavirüsten öldü
ABONE OL

Takımdan yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak'ta 60 yaşına giren Gresini, Kovid-19'a karşı aralık ayından beri sürdürdüğü yaşam mücadelesini yitirdi. 

1985 ve 1987'de 125cc kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan Gresini, 1994'te aktif kariyerini noktaladı.

Eski İtalyan motosikletçinin 1997'de kurduğu Gresini Takımı, motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'nin yanı sıra alt kategoriler Moto2, Moto3 ve MotoE'de de mücadele ediyor.

Aprilia Gresini MotoGP Takımının patronu koronavirüsten öldü

Josef de Souza'dan Aziz Yıldırım itirafı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray, Erzurumspor hazırlıklarını sürdürdü
    Galatasaray, Erzurumspor hazırlıklarını sürdürdü
  2. UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
  3. Fausto Gresini koronavirüsten öldü
    Fausto Gresini koronavirüsten öldü
  4. Gaziantep hazırlıklarını sürdürdü
    Gaziantep hazırlıklarını sürdürdü
  5. Feghouli'de son dakika! Erzurumspor maçında...
    Feghouli'de son dakika! Erzurumspor maçında...
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika haberleri - Papiss Cisse’den ‘Fenerbahçe’ çıkışı

Son dakika haberleri - Papiss Cisse’den ‘Fenerbahçe’ çıkışı

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Ralli Bodrum'a geri dönüyor

Ralli Bodrum'a geri dönüyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet