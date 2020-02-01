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01.02.2020 - 12:57 | | ANKARA (AA)

Ara transferin lideri Hertha Berlin'den 78 milyon euroluk harcama

Ara transfer döneminde en fazla harcayan kulüp, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Hertha Berlin oldu.

 

İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Fransa (Ligue 1) ve Bundesliga'nın da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde ara transfer dönemi sona erdi.

Alman iş insanı Lars Windhorst'un, haziran ve kasım ayındaki ödemeleriyle hisselerinin yüzde 49,9'una sahip olduktan sonra teknik direktörlüğe Jürgen Klinsmann'ın getirildiği Hertha Berlin, kış transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.

Bundesliga'nın 19. haftasının ardından düşme hattının yalnızca 5 puan üstünde yer alan başkent ekibinin kasasından, transfer ettiği 4 isim için 78 milyon avro çıktı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Hertha Berlin, Krzysztof Piatek için Milan'a 27, Lucas Tousart için Olympique Lyon'a 25, Matheus Cunha için Lepizig'e 15 ve Santiago Ascacibar için Stuttgart'a 11 milyon avro ödedi.

Hertha Berlin'den sonra ocak ayında en fazla para harcayan kulüpler, bu sezon liglerinde şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Napoli ve Monaco oldu.

Serie A ekiplerinden Napoli, 65,5 milyon, Ligue 1'de mücadele eden Monaco ise 62 milyon avroyu gözden çıkardı. 

 

2019-20 kış transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü şöyle:

 KulüpÜlkeHarcama miktarı (avro)
1Hertha BerlinAlmanya78 milyon
2Napoliİtalya65,5 milyon
3MonacoFransa62 milyon
4Manchester Unitedİngiltere55 milyon
5Espanyolİspanya40,5 milyon
6Olympique LyonFransa38 milyon
7Juventusİtalya35 milyon
 Bayer LeverkusenAlmanya35 milyon
9Tottenhamİngiltere34,5 milyon
10West Ham Unitedİngiltere30,5 milyon

Manchester United'a 55 milyon avroluk Portekizli

Kış döneminin en flaş transferine ise Portekiz kulübü Sporting Lizbon'un orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i renklerine bağlayan İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United imza attı.

25 yaşındaki futbolcunun transferi için Sporting Lizbon'a 55 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Manchester United'ın ayrıca başarıya göre 25 milyon avroluk ek ödeme de yapabileceği açıklandı.

Serie A lideri Juventus ve İngiltere Premier Lig'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham da yaptığı yüksek bonservis bedelli transferlerle dikkati çekti.

Juventus, Atalanta'dan Dejan Kulusevski'yi 35 milyon, Tottenham ise PSV'den Steven Bergwijn'i 30 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı.

2019-20 kış transfer döneminin en pahalı 10 transferi şunlar:

 FutbolcuEski takımıYeni takımıBonservis bedeli (avro)
1Bruno FernandesSporting LizbonManchester United55 milyon
2Dejan KulusevskiAtalantaJuventus35 milyon
3Steven BergwijnPSVTottenham30 milyon
 ReinierFlamengoReal Madrid30 milyon
5Krzysztof PiatekMilanHertha Berlin27 milyon
6Lucas TousartOlympique LyonHertha Berlin25 milyon
7Paco AlcacerBorussia DortmundVillarreal23 milyon
8Sander BergeGenkSheffield United21,5 milyon
9Jarrod BowenHull CityWest Ham United21,3 milyon
10Christian EriksenTottenhamInter20 milyon

İngiltere Premier Lig yine zirvede

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, kış transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2019-20 sezonunda da korudu.

Ocak ayı boyunca 221,6 milyon avroluk transfer harcaması yapan Premier Lig kulüplerini, Serie A (214,35 milyon avro) ve Bundesliga (195,95) izledi.

Borçları ve UEFA'nın finansal fair play kriterleri nedeniyle zor günler geçiren Süper Lig kulüpleri ise 5,1 milyon avroluk transfer harcaması yapabildi.

2019-20 kış transfer döneminde en fazla para harcanan 10 Avrupa ligi şöyle sıralandı:

 LigÜlkeHarcama miktarı (avro)
1Premier Ligİngiltere221,6 milyon
2Serie Aİtalya214,35 milyon
3BundesligaAlmanya195,95 milyon
4La Ligaİspanya129,05 milyon
5Ligue 1Fransa118 milyon
6İngiltere Championshipİngiltere38,9 milyon
7Portekiz Premier LigPortekiz26,45 milyon
8Belçika Birinci LigiBelçika20,58 milyon
9Rusya Premier LigRusya18,72 milyon
10Avusturya Birinci LigiAvusturya11,83 milyon

Ara transferin lideri Hertha Berlinden 78 milyon euroluk harcama

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