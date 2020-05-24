Arda ironi yaptı: Kurban Bayramınız mübarek olsun...

Arda Turan, sosyal medyadan paylaştığı videoda bayramları karıştırmıştı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video yayınlayan Arda, “19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” ifadesini kullanmıştı.

Gelen tepkiler sonrasında tecrübeli futbolcu açıklama yapmış, Arda'ya destek eşi Aslıhan Turan’dan gelmişti.

33 yaşındaki futbolcu Ramazan Bayramı nedeniyle 'ironi' yüklü paylaşım yaptı. Arda Turan Instagram'dan "Kurban Bayramınız mübarek olsun...' diyerek tepkisini ortaya koydu.