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24.05.2020 - 09:51 |

Arda ironi yaptı: Kurban Bayramınız mübarek olsun...

19 Mayıs'ta bayramları karıştırdığı için sert biçimde eleştirilen Arda Turan, Ramazan Bayramı'nda 'ironi yüklü' paylaşımda bulundu.

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Arda Turan, sosyal medyadan paylaştığı videoda bayramları karıştırmıştı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video yayınlayan Arda, “19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” ifadesini kullanmıştı.

Gelen tepkiler sonrasında tecrübeli futbolcu açıklama yapmış, Arda'ya destek eşi Aslıhan Turan’dan gelmişti.

33 yaşındaki futbolcu Ramazan Bayramı nedeniyle 'ironi' yüklü paylaşım yaptı. Arda Turan Instagram'dan "Kurban Bayramınız mübarek olsun...' diyerek tepkisini ortaya koydu. 

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Arda ironi yaptı: Kurban Bayramınız mübarek olsun...

Arda ironi yaptı: Kurban Bayramınız mübarek olsun...

 

 

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