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17.01.2021 - 21:18 |

Arda Turan: "7 gün sonra yine lider olabiliriz"

Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Arda Turan açıklamalarda bulundu.

Arda Turan: "7 gün sonra yine lider olabiliriz"
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Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Arda Turan açıklamalarda bulundu.

"Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Maalesef ki oyun başabaştı. İstediğimiz gibi gidiyordu. Deplasmandayız, berabere gittikçe oyun bizim için açılacaktı. Ufak hatalar büyük acılar çekmenize neden oluyor. Bunu unutmak zorundayız. 3 gün sonra bir daha maç var."

"Bundan 15 gün önce liderdik. 7 gün sonra yine lider olabiliriz. Biz bir aileyiz. İnşallah kısa zamanda layık olduğumuz yere, liderliğe geri döneceğiz."

Arda Turan: 7 gün sonra yine lider olabiliriz

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