Arda Turan açıkladı! Sezon sonu transfer kararı...

Galatasaray ve Başakşehr'in eski futbolcusu Arda Turan, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Karantina sürecinde eski bilgileri güncellemeye başladık. Evde spor yapmaya çalışıyorum. Önce sabır ve motivasyon lazım. Bu sıralar yardım işlerine konsantre olmaya çalıştık. Beni kırmayan dostlarıma teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlar için her şeye değer. Olabildiğince hareketli olmaya çalışıyorum.

"Süper Lig'in durması oyuncuları çok geri itti"

"Koronavirüs öncesi takımlar ritim yakalamıştı. Son virajları iyi oynayan, lige iyi başlayan takımlar vardı. Burada ne olacağı belli olmaz. Süper Lig'in durması oyuncuları çok geri itti. Bunu zaman gösterir. Bu konuda karar alınacaksa bu oyunun baş aktörlerine danışmak gerekir. Teknik heyete, futbolculara. Bir yöneticinin uzaktan alacağı karar ile sahada mücadelede eden insanın düşüncesi ile denk düşmeyecektir. Önce iyileşmek, önce sağlık için adım atmak lazım. Gerekiyorsa hiç oynanmasın."

"Benim gönlüm her zaman Galatasaray'dan yana"

"Seyircili oynanacağı zaman Galatasaray ile Trabzonspor'un çok büyük avantajı ortaya çıkıyor. Başakeşehir arkasında Sivasspor geliyor. Benim gönlüm her zaman Galatasaray'dan yana. İyi atmosferler olmayacak koronavirüsten sonra üzgünüm. Favoriler gözümde değişmedi. Aslantepe'de seyirci ile oynamak ile seyircisiz oynamak arasında fark var. Galatasaray 1-0 önde başlıyordu."

"Sezon sonu sözleşmem elimde olacak"

"Ortak kararımı eşim, kardeşim ailem ile aldım. 3 sene daha oynayacağım. Gönlüm neyden yana olduğunu söylemiştim. Sezon sonu bonservisi elinde olan bir oyuncu olarak avantajım olacak. Biliyorsunuz sözleşmem bitiyor. Ailemle ile oturup karar vereceğim."

Barcelona'da az oynatılmasıyla ilgili "O patron ben çalışan oluyorum" dedi.

"Galatasaray istemediği için..."

Başakşehir'e geldiğin için pişman mısın sorusuna Arda, "Türkiye'de Galatasaray'dan başka seçeneğim yoktu. Galatasaray istemediği için Başakşehir teklifi öne çıktı. Proje getirdiler, hayal verdiler. Asıl amaçları Nisan, Mart ayında Avrupa maçı izletmekti bizlere. Bu organizasyona zaman zaman katkı verdiğimi düşünüyorum. Bu organizasyona katıldığım için çok mutluyum. Pişmanlığım yok. Hayat, bence böyle kararlar için pişman duyulacak bir şey değil. Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı, Orhan Ak, Göksel Gümüşdağ faktörü bu seçimde önemliydi. Bu proje uzun yıllar içinde meyvesini verecektir."

"Emre Belözoğlu'na rakip olduğumda..."

"Saha içinde kazanmak için oynuyoruz. Çok iyi aile babası. Emre Belözoğlu'na rakip olduğumda sinirlendiğim anlar olmuştur. Türk futbol tarihinin en önemli futbolcularından. Ettiği mücadele, 40 yaşına kadar oynaması büyük saygı uyandırıyor."

"Barcelona seni istediği zaman..."

"Atletico'dan Barcelona'ya gitmeseydim diyebiliyor musun?" sorusuna yıldız isim, "Barcelona seni istediği zaman buna hayır demek çok zor. Bence iyi ki gitmişim. Çok güzel günler yaşadım. Maçın adamı olduğum final maçı var. A.Madrid'de ise yapacağımız her şeyi yapmıştık. Kazanmıştık her şeyi. Son saniyede Şampiyonlar Ligi kupası gitti. Barcelona başka bir hikaye için başlangıç oldu. Ben bu oyunu seviyorum. Barcelona'da da oynasam sokakta da oynasam kazanmak için oynuyorum. Bu oyunun doğasını seviyorum." dedi.

"Ücretler çok yüksek olsa da altyapıya dönmek lazım. Bu zaman ve sabır isteyen bir projedir. Biraz zamana ihtiyaç var. Güzel olan şeylerin fiyatı önemli değildir. Futbolun güzel tarafına bakmak lazım. Bir fotoğraf var Milan'ın baraj kadrosu. Kaka, Pirlo, Seedorf düşünebiliyor musunuz? Futbolun güzelliğine bakmak lazım.

Süper Lig'de en beğendiği 4 mevkiden futbolcular için; "Kaleci Muslera, defans Da Costa, orta saha Sosa (Takım arkadaşım torpil yapıyorum) Forvet için Burak Yılmaz ve Falcao'yu seçiyorum. Falcao ve Burak Yılmaz beni oynarken çok rahatlatan golcülerdi." yanıtını verdi.

"Annemin taze fasulyesini çok seviyorum. Karantinada hiç yemek yapmadım. "

"Dizi önerim Homeland'ı çok beğeniyorum. Peaky Blinders biraz ağır ama çok güzel. Türk sanat müziği severim. 60lar 70'ler Türk pop müziği dinliyorum bu aralar."

"Emre Belözoğlu, Burak ve Selçuk"

Issız adada hangi 3 Süper Lig futbolcusunu alırsın? sorusuna Arda Turan, "Kesin Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu'nu alırsam belki huzurumuzu bozar (Gülerek), son olarak Falcao'yu alabilirim" cevabını verdi. Sonra kararını değiştiren Arda, "Selçuk'u unuttuk. Falcao'yu çıkartıp onu alırdım" dedi.

"Karantina'da olmak isteyeceğim eski 3 futbolcu Maradona, Cruyff, Brezilyalı Ronaldo"

"Her tatile ilk başladığımızda Ayna'nın Akdeniz şarkısını söylerim. Arabayla tatile gitmeyi çok severim"

"Eşim benden çok memnun karantinada (Gülerek) Onun şikayet ettiği konu olarak ondan önce dizileri izliyorum bazen. Hamza'nın (oğlu) futbola ilgisi çok iyi. Bazen toplara vuruyor. İmzalı toplarımı alıp vurmak istiyor. Futbolculara imzalattığım. Babacım diyorum sen onlara vurma ileride lazım olabilir sana (gülerek)"

En çalışkan futbolcu için; "Bülent Korkmaz çok çalışkandı. Atletico Madrid'de Juanfran, Filipe Luis, Dani Alves çok çalışkandı" ifadelerini kullandı.

Kazakistan'a attığı frikik golünün perde arkası

"Geçen gün Kazakistan maçını izledim. Selçuk Kırmızı kart görmüştü. Burak Yılmaz da penaltı kaçırmıştı. Frikik oldu 90. dakikada. Benden önce kullanacak 5 kişi vardı. Aldım topu koydum, dua ettim. Arda sen mi kullanacaksın oldu takımdakiler. Burak dua ettiğimi görünce "Bırakın bu dua ediyorsa kesin kabul olur" dedi. Çok alakasız baraja çarpıp gol oldu. Çok komikti sonrasında çok güldük"