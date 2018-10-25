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25.10.2018 - 18:25 | | SKORER-İHA

Arda Turan baba oldu!

Başakşehir'in futbolcusu Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın çocuğu dünyaya geldi.

Arda Turan baba oldu!
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Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, bugün babalık sevinci yaşadı.

Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, bugün Nişantaşı'nda bulanan özel bir hastanede doğum yaptı. Erkek bir bebek dünyaya gelirken, çift çocuklarına Hamza Arda ismini koydu. Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ı doğum sırasında yalnız bırakmadı.

Arda Turan, hastaneye gitmeden hemen kuaför olan kuzenine giderek saç ve sakal traşı oldu.

Arda Turan baba oldu

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