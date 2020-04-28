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HaberlerGalatasaray Haberleri Arda Turan: ‘Falcao hep daha fazla atmak isterdi’
28.04.2020 - 07:00 |

Arda Turan: ‘Falcao hep daha fazla atmak isterdi’

Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan, Falcao ile birlikte şampiyon oldukları Atletico Madrid günlerini anlattı.

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden, Barcelona ile bağlarını koparan Arda Turan, “Galatasaray ve milli forma inşallah olur” diye konuştu.

Asist Analiz instagram yayınına bağlanan Arda, Falcao ile birlikte şampiyon oldukları Atletico Madrid günlerini anlattı. Yıldız isim şunları söyledi:

“Bazen konuşmaya bile gerek kalmıyordu. Makine haline gelmiştik. Maçı 2-0 yaptığınızda; Falcao, her zaman daha fazla gol atmak isterdi. Çok severdi ceza sahasında topla buluşmayı. Costa da kontra atakta topu taşıyan oyuncuydu. Ben de oyunu organize eden oyuncuydum. İkisi de müthiş oyunculardı. Böyle oyuncularla oynamak, orta saha oyuncusunu çok rahatlatır. Egolarını yenmiş, takımı öncelik olarak koymuş oyunculardı. İkisiyle de görüşüyorum.”

Arda Turan: ‘Falcao hep daha fazla atmak isterdi’

Arda Turan: ‘Falcao hep daha fazla atmak isterdi’

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