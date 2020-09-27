Arda Turan: Galatasaray taraftarı üzülmesin, bu takım şampiyon olacak!

Galatasaray'ın takım kaptanı Arda Turan, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçta pozisyonlar bulmalarına rağmen istedikleri golü atamadıklarını söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Arda, sahada önemli oyuncuların yer aldığını vurgulayarak, "Zeminler futbolcuları çok etkiliyor, pasın kalitesini yüzde 60 etkiliyor. Pas oyunuyla devam etmeye çalıştık. Zaman zaman çıkarken hatalar yaptık. Fenerbahçe duran toplardan gelmeye çalışsa da biz daha net pozisyonlara giren taraftık. Maçın hakkı beraberlikti." dedi.

Derbi karşılaşması öncesi Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye göre daha iyi durumda olduğu yönünde değerlendirmelerin olduğuna dikkati çeken Arda, "Biz iyi durumdaydık ama Fenerbahçe de iyi takım. Biz oynamaya çalıştık, Fenerbahçe durdurmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da oynamanın kendisi için mutluluk verici olduğunu anlatan Arda, sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray formasını her giydiğim an benim için değerli. Çok heyecanlıyım, anlatılamayacak duygular. Kaptan olarak Fenerbahçe derbisine çıkmak çok mutluluk verici. Sosyal medyaya göre oynarsam 60 dakikalık fizik kalitem yok ama doğruları yaparsam 120 dakika oynayabilirim. Takım için buradayım. Arkadaşlarımı daha ileriye götürmek için buradayım. Fatih hocanın futbola nasıl ayak uydurduğunu, kendisini geliştirdiğini görüyorum. Ona yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum."

Taraftarlara da seslenen Arda, "Kazanamadığımız için üzülmüş olabilirler ama kafalarını kaldırsınlar. Ligin tepesindeyiz, şampiyon da olacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihine Geçen Fotoğraflar