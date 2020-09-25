Arda Turan: "Söz veriyorum, Hırvatistan'a gideceğim"

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hajduk Split'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Arda Turan, Hırvat muhabir Mirta Surjak'a konuştu.

Hajduk Split'i değerlendiren Arda Turan, "İyi oynadılar gerçekten, onları tebrik ediyorum. Genç takımlar, sisteme bağlı kaldılar. Gelecek için umut veren bir takım. Biz turu geçtiğimiz için mutluyuz, elimizden geleni yapacağız." dedi.

Hırvatistan'da kendisini seven büyük bir fan kitlesi olduğu belirtilen tecrübeli oyuncu, "Hırvatistan'a hiç gitmedim ama inşallah güzel günlerde bulunuruz. Söz veriyorum, Hırvatistan'a gideceğim." ifadelerini kullandı.