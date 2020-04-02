Arda Turan'dan 5 milyon dolarlık ev

İşte Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un yazısı;

Önceki yıl Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan ünlü futbolcu Arda Turan, üç katlı bir villa kiralayıp o dönem sevgilisi olan Aslıhan Doğan'ın da ailesiyle oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi'deki ünlüler arasına katılmıştı.

Şahan Gökbakar, Türkan Şoray, Engin Altan Düzyatan ve daha pek çok ünlü isimle komşu olan Turan, eşi Aslı Hanım ile evlendikten sonra da bu villada oturmaya devam etmişti.

Öğrendim ki, ikinci oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, kiracı olarak oturdukları sitede ev sahibi olmuş. Arda Turan, yaklaşık 5 milyon dolara el değiştiren, sitenin en büyük villalarından biri olan 600 metrekarelik bir villa satın almış.

ASİL ASLAN'A YETİŞECEK

Turan çiftinin villası, sitenin en yüksek yerinde, 2 dönüm bahçe içinde yer alıyor. 5 oda 3 salondan oluşan villanın bahçesinde büyükçe bir yüzme havuzu da var. Çift, villanın dekorasyonu için bir iç mimarla anlaşmış ama koronavirüs nedeniyle çalışmalar durmuş. Ancak Asil Aslan dünyaya gelene kadar yeni yuvalarına geçmeyi planlıyorlarmış. Umarım iyi ve sağlıklı günlerde otururlar. Bu arada en az 3-4 çocuk düşündükleri için sitenin en büyük villalarından birini satın aldıkları da kulağıma geldi. Allah gönüllerine göre verir inşallah.