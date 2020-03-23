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23.03.2020 - 23:37 |

Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı!

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından eski öğrencisi Arda Turan bir paylaşımda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından eski öğrencisi Arda Turan bir paylaşımda bulundu.

Turan paylaşımına "Aslan Hocam Fatih Terim’e Abdürrahim abi ve sevgili eşine Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma,tüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diyorum... Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığında üstesinden gelecektir.Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir..Hep beraber önlemlere uyalım; bu mücadeleyi beraber kazanacağız..." notunu düştü.

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Arda Turandan Fatih Terim paylaşımı

Arda Turandan Fatih Terim paylaşımı

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