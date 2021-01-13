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HaberlerGalatasaray Haberleri Arda Turan'dan maç sonu büyük tepki! Takipten çıktı...
13.01.2021 - 07:30 |

Arda Turan'dan maç sonu büyük tepki! Takipten çıktı...

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Sarı Kırmızılıların en büyük taraftar topluluğu ultrAslan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı.

Arda Turan'dan maç sonu büyük tepki! Takipten çıktı...
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Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı sonrası Fatih Terim'in açıklamaları Sarı Kırmızılı taraftarlarda büyük şok etkisi yaratırken, bu sözlerin nedeninin ultrAslan'ın İrfan Can Kahveci transferine ilişkin yaptığı bildiri olduğu iddia edildi.

Fatih Terim maç sonu "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Herkes konuşurken, ben de açıkladım. Transferi herkes yazarken bir şey yok, ben söyleyince mi sorun? Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağolsun, canınız sağolsun demek sanırım en doğrusu" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Galatasaray taraftarı sosyal medyada #YalnızdeğilsinFatihTerim hashtagini açarak Terim'e destek vererek yönetimi istifaya davet etti. Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, ultrAslan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı.

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