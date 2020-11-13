Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Arda Turan'ın milli takım rüyası! Şenol Güneş açıklamıştı...
13.11.2020 - 08:32 |

Arda Turan'ın milli takım rüyası! Şenol Güneş açıklamıştı...

Sivasspor deplasmanında golünü atan ve performansıyla eski günlerine döneceğinin sinyallerini veren Arda Turan, Şenol Güneş’in açıklamaları sonrası şimdi de Ay-Yıldızlı formaya kavuşmayı hayal ediyor.

Arda Turan'ın milli takım rüyası! Şenol Güneş açıklamıştı...
ABONE OL

Galatasaray'ın, Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta son gole kaptan Arda Turan imzasını atmıştı. Karşılaşma sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Arda, yaklaşık 9 yıl sonra döndüğü yuvasında, tam 3 bin 492 gün sonra ligde gol sevinci yaşamıştı. Saha dışında da sıkıntılı bir süreç geçirdikten sonra gereken dersleri çıkaran Arda, 33 yaşında yeniden eski günlerine döneceğinin sinyallerini vermeye başladı. Onun takıma yeniden katılması için büyük çaba sarf eden teknik direktör Fatih Terim, "Çabası, yeteneğiyle birleşince Arda kendi küllerinden doğacaktır" demişti.

EURO 2021'de olmak istiyor
Sarı-Kırmızılılar'daki yükselen performansı sonrası A Milli Takımımız'ın hocası Şenol Güneş de geçtiğimiz pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında tecrübeli futbolcu için, "Kendisi en iyi Türk oyuncuları arasında yer alıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda Caner Erkin gibi başarılı olursa, kadroya çağrılır" yorumunu yaptı. Bu açıklamalar sonrası daha da hırslandığı konuşulan yıldız oyuncu, Milli arada da fiziksel anlamdaki eksiklerini kapatmak adına sıkı bir çalışma süreci geçiriyor. Arda, 2021 Mart ayındaki Milli mesai döneminde yeniden Ay-Yıldızlı kadroya çağrılmak ve yaz ayındaki EURO 2021'de yer almanın hayalini kuruyor.

Arda Turanın milli takım rüyası Şenol Güneş açıklamıştı...

A Milli Takım, Rusya maçının hazırlıklarına başladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Arda'nın milli takım rüyası!
    Arda'nın milli takım rüyası!
  2. Şike depremi! Talisca...
    Şike depremi! Talisca...
  3. Formula 1 İstanbul'da start alıyor!
    Formula 1 İstanbul'da start alıyor!
  4. Cengiz'den flaş adaylık kararı!
    Cengiz'den flaş adaylık kararı!
  5. Öztürk’ten Kırmızı hamlesi
    Öztürk’ten Kırmızı hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - A Milli Takım'da koronavirüs paniği! Vida sonrası...

Son dakika - A Milli Takım'da koronavirüs paniği! Vida sonrası...

Son dakika - Ahmet Nur Çebi: “Beşiktaş düzlüğe çıkacaktır"

Son dakika - Ahmet Nur Çebi: “Beşiktaş düzlüğe çıkacaktır"

Korona bile Ronaldo'yu durduramadı

Korona bile Ronaldo'yu durduramadı

Son dakika - Trabzonspor'da hedef Abdullah Avcı ile yeniden zirveye!

Son dakika - Trabzonspor'da hedef Abdullah Avcı ile yeniden zirveye!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet