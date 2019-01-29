'Arda'da kalite var, kaide yok'

İşte Mustafa Anıklı'nın yazısı:

"Başka türlü de olmazdı zaten...

Liderliğin verdiği stres mi, yoksa herkesin ezberlediği oyun stili mi, Kasımpaşa karşısındaki Başakşehir'i bir tık aşağıya indirmişti. Tamam; Başakşehir sabrın sembolüydü. Evet, her zaman rakibin hatasını kollardı. Ardından da çokça şekilde Edin Visca ile karşısındakini yıkardı.

Yine öyle oldu ama bu kez kendi isteğiyle değil, Kasımpaşa'nın gönüllü tavrıyla... İlk yarıda o kadar durağan, o kadar niyetsizlerdi ki... Forvette Eduok ile Trezeguet'in değişimi ne rakibi şaşırttı ne de pozisyona fırsat hazırladı. Koita sağ kanatta verimsiz, Haris Hajradinovic ise belirsizdi. Varla yok arasında bir çizgide gidip geldi.

İlk 45 dakikadaki Başakşehir mi? Atak olgunlaştırmada yine bekleri başroldeydi. Edin Visca sağda iyi ancak soldaki tatildeydi! Bir Trabzonspor maçı anlaşılan ona yetmişti.

İkinci yarı ise her şey değişti. Oyun düzeni, kadro kurgusu, takım mantalitesi...

Kimde? Kasımpaşa'da...

Stoperdeki Sadiku savunmadan öne çıktı, Tarkan stopere kaydı. Henüz lige ısınamayan Hajradinovic kenara alındı, Heintz ofansif bölgede kendini gösterdi.

Tüm bunları gerçekleştiren Mustafa Denizli'nin istediği de oldu. Başakşehir sahasına mahkum oldu, defansındakiler kahraman oldu. Emre tecrübesiyle ayakta tuttu. Kasımpaşa buralara bir gol sıkıştırabilse farklı olurdu ama bunu da başaramadı.

Denizli teknik adamlığını gösterir de, Abdullah Avcı boş durur mu? Faydasız Arda'dan kurtuldu, Başakşehir yeniden ayağa kalktı. Tabii ki Abdullah Hoca'nın kararlarına saygı göstermek gerek... Sonuçta bir hafta boyunca takımla antrenman yapan, oyuncularının form durumunun çetelesini tutan o... Ancak ben olsam, eğer sakat ve cezalı değilse Elia ile oynarım. Nitekim girer girmez, Edin Visca'ya bir gol attırıyordu, olmadı Visca ona attırdı.

Abdullah Avcı, geçen sezon da Arda'da ısrar etti, kaybetti. Yine aynı yolda! Barcelonalı yıldız bir maç iyiyse, üç maç kötü... Kalite var, kaide yok. Bir varmış, bir yokmuş misali bir türlü dikiş tutmuyor.

Son söz de Mossoro için... Abdullah Hoca onu futbolcu-antrenör olarak kullanmak istiyormuş. Bence bir an önce kulübeye almalı..."