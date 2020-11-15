Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.
Salon: Arhavi
Hakemler: Bahtiyar Çelik, Kaya Erdem
Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Fahri Saraç, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz, Onur Soydan, Yasin Akgül, Seymen Şenyüzlü)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Caner Pekşen, Hoag, Halil İbrahim Kurt, Nwachukwu, İzzet Ünver, Hasan Sıkar (Ahmet Karataş, Stanicki, Taha Erden, Metin Toy)
Setler: 14- 25, 12-25, 19-25
Süre: 67 dakika (21, 21, 25)
Haliliye Belediyespor-Arkas Spor maçı ertelendi
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında oynanması planlanan Haliliye Belediyespor-Arkas Spor maçı, Şanlıurfa temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Haliliye Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı'mızın, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında bugün sahasında oynayacağı Arkas Spor maçı, 2 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanılması nedeniyle ileri bir tarihe tehir edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Takım camiasına geçmiş olsun dileği paylaşılan açıklamada, oyuncuların bir an önce sağlıklarına kavuşmasının temenni edildiği kaydedildi.
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