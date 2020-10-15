Basketbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerBasketbol Haberleri Ariel Atkins, ElazÄ±ÄŸ Ä°l Özel Ä°dare'de!
15.10.2020 - 22:33 | | AA

Ariel Atkins, ElazÄ±ÄŸ Ä°l Özel Ä°dare'de!

Herbalife Nutrition KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden Birevim ElazÄ±ÄŸ Ä°l Ã–zel Ä°dare, ABD'li oyuncu Ariel Atkinsâ€™i kadrosuna kattÄ±.Â

Ariel Atkins, ElazÄ±ÄŸ Ä°l Özel Ä°dare'de!
ABONE OL

Herbalife Nutrition KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden Birevim ElazÄ±ÄŸ Ä°l Ã–zel Ä°dare, ABD'li oyuncu Ariel Atkinsâ€™i kadrosuna kattÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Amerikan KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nin (WNBA) yÄ±ldÄ±z oyuncularÄ±ndan 24 yaÅŸÄ±nda ve 1,80 metre boyundaki Ariel Atkins, kadroya dahil edildi.Â 

ABD'li gard oyuncu Ariel Atkins, daha Ã¶nce Washington Mystics, InvestInTheWest ENEA Gorzow ve Perth Lynx takÄ±mlarÄ±nda forma giydi.Â 

Atkins, 2019'da Washington Mystics ile WNBA ÅžampiyonasÄ±nÄ± kazandÄ±.Â 

KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Mustafa Alpay, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 17 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ oynanacak Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu ve maÃ§Ä± almak iÃ§in ellerinden geleni yapacaklarÄ±nÄ± aktararak yeni transferlerin takÄ±m iÃ§in hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± temenni etti.

Ariel Atkins, ElazÄ±ÄŸ Ä°l Ã–zel Ä°darede

Neuer, Neymar'a böyle 'dur' dedi
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Son dakika | AçÄ±kladÄ±! "Domagoj Vida transferi için Everton'dan aradÄ±lar"
    Son dakika | AçÄ±kladÄ±! "Domagoj Vida transferi için Everton'dan aradÄ±lar"
  2. Zalgiris - Anadolu Efes: 89-73
    Zalgiris - Anadolu Efes: 89-73
  3. Son dakika | 2020-2021 TFF Kulüp Lisans Süreci sonuçlandÄ±! PuanlarÄ± silindi...
    Son dakika | 2020-2021 TFF Kulüp Lisans Süreci sonuçlandÄ±! PuanlarÄ± silindi...
  4. Son dakika | Spartak Moskova Victor Moses'i kadrosuna kattÄ±!
    Son dakika | Spartak Moskova Victor Moses'i kadrosuna kattÄ±!
  5. Alanya Kestelspor'da bir koronavirüs vakasÄ± daha!
    Alanya Kestelspor'da bir koronavirüs vakasÄ± daha!



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Valentino Rossi koronavirüse yakalandÄ±

Valentino Rossi koronavirÃ¼se yakalandÄ±

Palmeiras'ta Luxemburgo ile yollar ayrÄ±ldÄ±!

Palmeiras'ta Luxemburgo ile yollar ayrÄ±ldÄ±!

Trabzonspor'da Medipol BaÅŸakÅŸehir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

Trabzonspor'da Medipol BaÅŸakÅŸehir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

Son dakika | Kayserispor'da 1 futbolcuda koronavirüs tespit edildi!

Son dakika | Kayserispor'da 1 futbolcuda koronavirÃ¼s tespit edildi!

SÄ±radaki Haber