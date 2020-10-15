Ariel Atkins, ElazÄ±ÄŸ Ä°l Özel Ä°dare'de!
Herbalife Nutrition KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden Birevim ElazÄ±ÄŸ Ä°l Ã–zel Ä°dare, ABD'li oyuncu Ariel Atkinsâ€™i kadrosuna kattÄ±.Â
Herbalife Nutrition KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden Birevim ElazÄ±ÄŸ Ä°l Ã–zel Ä°dare, ABD'li oyuncu Ariel Atkinsâ€™i kadrosuna kattÄ±.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Amerikan KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nin (WNBA) yÄ±ldÄ±z oyuncularÄ±ndan 24 yaÅŸÄ±nda ve 1,80 metre boyundaki Ariel Atkins, kadroya dahil edildi.Â
ABD'li gard oyuncu Ariel Atkins, daha Ã¶nce Washington Mystics, InvestInTheWest ENEA Gorzow ve Perth Lynx takÄ±mlarÄ±nda forma giydi.Â
Atkins, 2019'da Washington Mystics ile WNBA ÅžampiyonasÄ±nÄ± kazandÄ±.Â
KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Mustafa Alpay, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 17 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ oynanacak Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu ve maÃ§Ä± almak iÃ§in ellerinden geleni yapacaklarÄ±nÄ± aktararak yeni transferlerin takÄ±m iÃ§in hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± temenni etti.