Arjantin, Dünya Kupası'na katılma yansını zora soktu

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın Güney Amerika Elemeleri'nin 16. haftasında 5 karşılaşma oynandı.

Barranquilla kentindeki Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadelede, Dünya Kupası vizesini garantileyen Brezilya, Kolombiya'nın konuğu oldu.

Brezilya, 45+2. dakikada Willian'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Kolombiya ise Radamel Falcao'nun 56. dakikada fileleri sarsmasıyla skoru eşitleyerek mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Grup lideri Brezilya'nın 9 maçlık galibiyet serisi, bu sonuçla son buldu.

Başkent Buenos Aires'teki El Monumental Stadı'nda grup sonuncusu Venezuela'yı ağırlayan Arjantin ise rakibiyle 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası vizesi şansını zora soktu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Venezuela 51. dakikada Jhon Murillo'nun ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçerken, Arjantin ise 54. dakikada Rolf Feltscher'in kendi kalesine attığı golle mücadeleden 1 puan alabildi.

İlk 4 takımın doğrudan Dünya Kupası vizesi aldığı grupta 24 puanla 5. sırada yer alan Arjantin, grubunu bu sırada tamamlaması halinde play-off maçına çıkacak.

Grubun diğer karşılaşmalarında Uruguay, konuk olduğu Paraguay'ı 2-1, Bolivya, ağırladığı Şili'yi 1-0, Peru ise deplasmanda Ekvador'u 2-1 yendi.

CONMEBOL 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av P

Brezilya 16 11 4 1 38 11 27 37

Uruguay 16 8 3 5 28 18 10 27

Kolombiya 16 7 5 4 19 16 3 26

Peru 16 7 3 6 26 25 1 24

Arjantin 16 6 6 4 16 15 1 24

Şili 16 7 2 7 24 23 1 23

Paraguay 16 6 3 7 17 23 -6 21

Ekvador 16 6 2 8 24 24 0 20

Bolivya 16 4 1 11 14 34 -20 13

Venezuela 16 1 5 10 18 35 -17 8