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03.08.2018 - 11:05 | | ANKARA (AA)

Arjantin geçici olarak Scaloni'ye emanet

Arjantin Milli Takımı'nda görevine son verilen teknik direktör Jorge Sampaoli'nin yerine geçici olarak eski futbolcu Lionel Scaloni getirildi.

Arjantin geçici olarak Scaloni'ye emanet
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FIFA 2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etmesinin ardından Jorge Sampaoli ile yollarını ayıran Arjantin'de teknik direktörlük görevini, geçici olarak Lionel Scaloni üstlenecek

Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, ülkenin alt yaş milli takımlarını çalıştıran Scaloni'nin geçici olarak A Milli Takımı'nın başına getirildiği belirtildi.

Arjantin'in eylül ayında Guatemala ve Kolombiya ile oynayacağı hazırlık maçlarında takımın teknik direktörlüğünü üstlenecek 40 yaşındaki Scolani'nin yardımcılığını eski milli futbolcu Pablo Aimar ile antrenör Martin Tocalli yapacak.

Aktif futbol hayatında Arjantin Milli Takımı'nda 7 maça çıkan Scaloni, kulüp kariyerinde ise Newell's Old Boys, Estudiantes, Deportivo La Coruna, West Ham United, Racing Santander, Lazio, Mallorca ve Atalanta formalarını giymişti. 2016'da Sevilla'nın yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Scaloni, geçen yıl ise Arjantin Milli Takımı'ndaki görevine başlamıştı.

2018 FIFA Dünya Kupası'na Fransa'ya 4-3 yenilerek son 16 turunda veda eden Arjantin'de Şilili teknik adam Jorge Sampaoli'nin görevine geçen ay son verilmişti.

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