Arjantin-İzlanda: 1-1 İşte maçın özeti

Skorer - 2018 Dünya Kupası'nda ilk sürpriz gerçekleşti... D Grubu'nun ilk maçında şampiyonluk adayları arasında gösterilen Arjantin, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği tarihi başarıyla adından söz ettiren İzlanda'ya takıldı: 1-1.

Otkrytiye Arena'daki karşılaşmada Tangocular, 19. dakikada Aguero'nun şık golüyle öne geçti. 4 dakika sonra sahne alan Finnbogason bu gole yanıt verince ilk yarı 1-1 sona erdi.

Messi penaltı kaçırdı

64'te kazanılan penaltı atışında Messi kaleci Haldorsson'u geçemedi. Kalan dakikalarda Arjantin'in çabası gol için yeterli olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Ronaldo'nun dün gece İspanya karşısında hat-trick yapmasının ardından gözler ezeli rakibi (!) Lionel Messi'ye çevrilmişti. Arjantinli yıldız ilk maçta futbolseverlerin beklentilerini karşılayamadı.

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Arjantin-İzlanda: 1-1

STAT: Spartak

HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz

ARJANTİN: Caballero, Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Mascherano, Biglia (Dk. 54 Banega) , Meza (Dk. 84 Higuain), Di Maria (Dk. 75 Pavon), Messi, Agüero

İZLANDA: Halldorsson, Saevarsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Magnusson, Gudmundsson (Dk. 63 Gislason), Gunnarsson (Dk. 76 Skulason), Hallfredsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Finnbogason (Dk. 89 Sigurdarson)

GOLLER: Dk. 19 Agüero (Arjantin) - Dk. 23 Finnbogason (İzlanda)

MAÇTAN DAKİKALAR

19'uncu dakikada Rojo'nun ceza sahası dışından çektiği şutta top Agüero'da kaldı. Yıldız golcü zor durumda vuruşunu yaptı ve top filelere gitti: 1-0.



23'üncü dakikada Gylfi Sigurdsson'un sağ kanattan yerden yaptığı ortayı kaleci Caballero uzaklaştırmak istedi ancak top altıpas çizgisi üzerinde bulunan Finnbogason'a geldi. Finnbogason'un vuruşu ağları sarstı: 1-1.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



63'üncü dakikada Meza'nın yerde kalmasının ardından hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi.



64'üncü dakikada Messi penaltı atışından faydalanamadı. Arjantinli yıldızın vuruşunu Halldorsson kurtardı.

87'nci dakikada Pavon'un sol kanattan içeri kestiği orta direkt kaleye gitti ve Haldorsson son anda topu çeldi.