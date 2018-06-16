Arjantin-İzlanda: 1-1 İşte maçın özeti
Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyi oyuncusu gösterilen Messi'nin takımı Arjantin, Dünya Kupası D Grubu ilk sınavında İzlanda'ya takıldı: 1-1. 64'te penaltı atışında kaleci Haldorsson'u geçemeyen Messi, performansıyla beklentileri karşılayamadı.
Skorer - 2018 Dünya Kupası'nda ilk sürpriz gerçekleşti... D Grubu'nun ilk maçında şampiyonluk adayları arasında gösterilen Arjantin, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği tarihi başarıyla adından söz ettiren İzlanda'ya takıldı: 1-1.
Otkrytiye Arena'daki karşılaşmada Tangocular, 19. dakikada Aguero'nun şık golüyle öne geçti. 4 dakika sonra sahne alan Finnbogason bu gole yanıt verince ilk yarı 1-1 sona erdi.
Messi penaltı kaçırdı
64'te kazanılan penaltı atışında Messi kaleci Haldorsson'u geçemedi. Kalan dakikalarda Arjantin'in çabası gol için yeterli olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Ronaldo'nun dün gece İspanya karşısında hat-trick yapmasının ardından gözler ezeli rakibi (!) Lionel Messi'ye çevrilmişti. Arjantinli yıldız ilk maçta futbolseverlerin beklentilerini karşılayamadı.
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Arjantin-İzlanda: 1-1
STAT: Spartak
HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz
ARJANTİN: Caballero, Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Mascherano, Biglia (Dk. 54 Banega) , Meza (Dk. 84 Higuain), Di Maria (Dk. 75 Pavon), Messi, Agüero
İZLANDA: Halldorsson, Saevarsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Magnusson, Gudmundsson (Dk. 63 Gislason), Gunnarsson (Dk. 76 Skulason), Hallfredsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Finnbogason (Dk. 89 Sigurdarson)
GOLLER: Dk. 19 Agüero (Arjantin) - Dk. 23 Finnbogason (İzlanda)
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