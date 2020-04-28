28.04.2020 - 00:00 | | AA
Arjantin'de küme düÅŸme 2 yÄ±l kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Arjantin Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Claudio Tapia, kÃ¼me dÃ¼ÅŸmenin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Arjantin Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Claudio Tapia, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle liglerde 2 yÄ±l sÃ¼reyle kÃ¼me dÃ¼ÅŸmenin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Arjantin basÄ±nÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Tapia, salgÄ±n nedeniyle futbolda alÄ±nan yeni tedbirleri duyurdu.Â
Tapia, sezonun geri kalanÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸini ve 2 yÄ±l sÃ¼reyle liglerden kÃ¼me dÃ¼ÅŸmenin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â
Daha Ã¶nce de Meksika Birinci Futbol Ligi'nde 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kÃ¼me dÃ¼ÅŸme kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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