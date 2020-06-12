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12.06.2020 - 01:03 | |   İSTANBUL (AA) -

Arjantinli basketbolcu Scola, AX Armani Exchange Milan'dan ayrıldı

İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibi, Arjantinli basketbolcu Luis Scola ile yollarını ayırdı.

Arjantinli basketbolcu Scola, AX Armani Exchange Milan'dan ayrıldı
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Kulüpten yapılan açıklamada, takımdan ayrıldığı duyurulan 40 yaşındaki pota altı oyuncusu Scola'ya emekleri için teşekkür edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Scola, artık THY Avrupa Ligi'nde forma giymeyeceğini belirterek kariyerine devam edip etmeyeceği konusundaki kararı gelecek haftalarda vereceğini kaydetti.

Scola, THY Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen bu sezonu 9,2 sayı, 4,4 ribaunt ortalamalarıyla tamamlamıştı.

İspanya'nın Tau Ceramica takımında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Scola, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors ve Brooklyn Nets'te görev yapmıştı. Tecrübeli basketbolcu, 2017'de NBA'den ayrıldıktan sonra Çin'in Shanxi Brave Dragons ve Şanghay Sharks ekiplerinde oynamıştı.

Arjantin'in 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan ekibinde yer alan Scola, ilerlemiş yaşına rağmen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda da forma giymiş ve gümüş madalyaya ulaşan takımında 17,9 sayı, 8,1 ribaunt ortalamalarıyla ön plana çıkmıştı.

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