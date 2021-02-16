16.02.2021 - 00:37 |
Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque hayatÄ±nÄ± kaybetti
Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque, 71 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â
Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque, 71 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â
Arjantin basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, Luque'nin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tanÄ±sÄ±yla kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.Â
GolcÃ¼ oyuncu, kariyerinin en parlak yÄ±llarÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkesinin River Plate takÄ±mÄ±nda 5 lig ÅŸampiyonluÄŸu elde etmiÅŸti.Â
Luque, 45 maÃ§a Ã§Ä±kÄ±p 22 gol attÄ±ÄŸÄ± Arjantin Milli TakÄ±mÄ± ile 1978 FIFA DÃ¼nya KupasÄ±'nda ÅŸampiyonluk yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.