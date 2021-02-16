Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFutbol Haberleri Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque hayatÄ±nÄ± kaybetti
16.02.2021 - 00:37 |

Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque hayatÄ±nÄ± kaybetti

Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque, 71 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABONE OL

Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque, 71 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â 

Arjantin basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, Luque'nin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tanÄ±sÄ±yla kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.Â 

GolcÃ¼ oyuncu, kariyerinin en parlak yÄ±llarÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkesinin River Plate takÄ±mÄ±nda 5 lig ÅŸampiyonluÄŸu elde etmiÅŸti.Â 

Luque, 45 maÃ§a Ã§Ä±kÄ±p 22 gol attÄ±ÄŸÄ± Arjantin Milli TakÄ±mÄ± ile 1978 FIFA DÃ¼nya KupasÄ±'nda ÅŸampiyonluk yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ersun Yanal: "Kaybetmek için deÄŸil kazanmak için savunma yapÄ±yoruz"
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Bayern Münih'te ÅŸok puan kaybÄ±!
    Bayern Münih'te ÅŸok puan kaybÄ±!
  2. Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque hayatÄ±nÄ± kaybetti
    Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque hayatÄ±nÄ± kaybetti
  3. BeÅŸiktaÅŸ Aygaz deplasmanda kaybetti
    BeÅŸiktaÅŸ Aygaz deplasmanda kaybetti
  4. Berna GözbaÅŸÄ±'dan VAR tepkisi! 'ArtÄ±k yeter'
    Berna GözbaÅŸÄ±'dan VAR tepkisi! 'ArtÄ±k yeter'
  5. Ersun Yanal:
    Ersun Yanal:
YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son dakika - Real Madrid'de Sergio Ramos ile yollar ayrÄ±lÄ±yor

Son dakika - Real Madrid'de Sergio Ramos ile yollar ayrÄ±lÄ±yor

Son dakika - El-Hilal Razvan Lucescu ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

Son dakika - El-Hilal Razvan Lucescu ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

CSKA Moskova, Gabriel Iffe Lundberg'i kadrosuna kattÄ±

CSKA Moskova, Gabriel Iffe Lundberg'i kadrosuna kattÄ±

Ümit Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n hazÄ±rlÄ±k kampÄ± sürüyor

Ãœmit Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n hazÄ±rlÄ±k kampÄ± sÃ¼rÃ¼yor

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet