Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Arjantinli futbolcu Fernando Gago kariyerine son verdi
11.11.2020 - 11:24 | | İSTANBUL (AA)

Arjantinli futbolcu Fernando Gago kariyerine son verdi

Arjantin'in Velez takımında forma giyen Fernando Gago, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Arjantinli futbolcu Fernando Gago kariyerine son verdi
ABONE OL

Emeklilik kararını Instagram'dan yaptığı açıklamayla duyuran 34 yaşındaki Arjantinli Gago, "Profesyonel futbolcu olarak kariyerime son verme kararı aldım. 15 yıllık kariyerim boyunca çok güzel anların yanı sıra art arda gelen sakatlıklarla zor zamanlar da yaşadım. Hedeflerime ulaşmanın getirdiği mutluluk da bırakma kararımda etken oldu." ifadelerini kullandı.

Kariyerine ülkesinin Boca Juniors takımında başlayan orta saha oyuncusu Gago, 2006 yılı sonunda İspanya'nın Real Madrid ekibine transfer olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Gago, iki lig şampiyonluğu yaşadığı Real Madrid'den ayrıldıktan sonra İspanya'nın Valencia ve İtalya'nın Roma ekiplerinde görev yapmıştı. Daha sonra Boca Juniors'a dönen Gago, son yıllarda üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamamasına rağmen geçen yıl Velez'e transfer olmuştu.

Gago, Arjantin Milli Takımı'nda ise 61 kez sahaya çıkmıştı.

Arjantinli futbolcu Fernando Gago kariyerine son verdi

Thiago, Salah ve Mane İle birlikte Liverpool antrenmanına çıktı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe'nin 1 numarası İrfan Can
    Göztepe'nin 1 numarası İrfan Can
  2. VakıfBank ligde 30 maçtır kazanıyor
    VakıfBank ligde 30 maçtır kazanıyor
  3. Hüseyin Göçek, Arnavutluk - Kosova maçını yönetecek
    Hüseyin Göçek, Arnavutluk - Kosova maçını yönetecek
  4. Yeni Malatyaspor dış sahada sonuncu, iç sahada üçüncü
    Yeni Malatyaspor dış sahada sonuncu, iç sahada üçüncü
  5. Milli maç heyecanı Misli.com'da
    Milli maç heyecanı Misli.com'da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de yaprak dökümü erken başladı

Süper Lig'de yaprak dökümü erken başladı

Arjantinli futbolcu Fernando Gago kariyerine son verdi

Arjantinli futbolcu Fernando Gago kariyerine son verdi

Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj

Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj

Son dakika | Ersun Yanal, 3.5 yıllığına Antalyaspor'da!

Son dakika | Ersun Yanal, 3.5 yıllığına Antalyaspor'da!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet