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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arjantinli oyuncu Zabaleta futbolu bıraktı
16.10.2020 - 17:26 | | İSTANBUL (AA) -

Arjantinli oyuncu Zabaleta futbolu bıraktı

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United ile sözleşmesi haziranda sona eren Arjantinli futbolcu Pablo Zabaleta, yeşil sahalara veda etti.

Arjantinli oyuncu Zabaleta futbolu bıraktı
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35 yaşındaki savunma oyuncusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 18 yıllık aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Futbola ülkesinin San Lorenzo takımında başlayan ve daha sonra Espanyol'a transfer olan Zabaleta, 2008-2017 yılları arasında forma giydiği Manchester City ile 2 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Son 3 sezonu West Ham United'da geçiren Zabaleta, kariyeri boyunca 515 maça çıktı ve 14 gol attı.

Arjantinli oyuncu Zabaleta futbolu bıraktı

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