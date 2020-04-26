GeÃ§en sezon sonunda futbolu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan HollandalÄ± eski oyuncu Arjen Robben, futbola tekrar dÃ¶nmek isteyebileceÄŸini sÃ¶yledi.Â

Kariyerinde Bayern MÃ¼nih'in yanÄ± sÄ±ra Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi Avrupa'nÄ±n Ã¶nde gelen kulÃ¼plerinde forma giyen 36 yaÅŸÄ±ndaki Robben, en son forma giydiÄŸi takÄ±m olan Bayern MÃ¼nih'in podcast yayÄ±nÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

EmekliliÄŸinin ilk zamanlarÄ±nda futbolu Ã§ok Ã¶zlemediÄŸini belirten Robben, "Ama biraz daha sÃ¼re geÃ§ince 'Hey, belki biraz daha oynamak istiyorsundur.' gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nceler aklÄ±mÄ± meÅŸgul etmeye baÅŸladÄ±." ifadelerini kullandÄ±.Â

Zaman zaman sporcu olduÄŸu duygusuna kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Robben, "VirÃ¼sle beraber herkesin hayatÄ± garip hal aldÄ± ve futbolun geri dÃ¶nmesini bekliyoruz. Ne olursa olsun iÃ§inde her zaman durur, ben bir sporucuyum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Bayern MÃ¼nih'i desteklemeye devam ettiÄŸini aktaran Robben, mÃ¼sait olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼tÃ¼n maÃ§larÄ± izleyemediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.Â

Robben, kariyeri boyunca Almanya'da 8, Ä°ngiltere'de 2, Ä°spanya ve Hollanda'da ise birer kez ÅŸampiyonluk sevinci yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.Â

2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiÄŸi takÄ±mlarla tÃ¼m kulvarlarda 607 maÃ§a Ã§Ä±kan Robben, 209 kez rakip fileleri havalandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.