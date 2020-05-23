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23.05.2020 - 19:34 | | Futbol Arena

Armand Traore: "Fenerbahçe'ye gideceğimi söylediler, kandırdılar"

Çaykur Rizespor'a 2019 yılında gelen Armand Traore, "Rizespor ile sözleşme imzaladım. Bana resmen hayal sattılar. Fenerbahçe'ye gideceğimi söylediler" dedi.

Armand Traore: "Fenerbahçe'ye gideceğimi söylediler, kandırdılar"
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2019 yılında Çaykur Rizespor'a gelen Armand Traore, Fransız basınına bu dönemle ilgili olarak gündem yaratan ifadeler kullandı.

Rizespor'a transfer olduktan sonra kandırıldığını söyleyen Armand Traore, çok zor zamanlar yaşadığını dile getirdi.

"Fenerbahçe'ye gideceğimi söylediler, kandırdılar beni"

2 yıldır çok zor zamanlar yaşıyorum. 2017/18'de Cardiff City'ye gittim. Ancak olmadı. Sonrasında Rizespor ile sözleşme imzaladım. Bana resmen hayal sattılar. Eğer iyi oynarsam Fenerbahçe'ye gideceğimi söylediler. Kandırdılar beni.

"Rizespor'a imza atarak kariyerim mahvoldu"

Rizespor'da hazırlık kampına gelmeden önce maaşının büyük bir kısmını ödemek zorunda kalındığını söyleyen Armand Traoré, "Aylar boyunca ödeme yapmamışlardı. Kulübe ihtarname göndermek için avukatla konuştum. Beni sevmediler. Antrenmandan uzaklaştırmaya ve U23 takımına göndermeye karar verdiler. Bazı zamanlar yalnız antrenman yaptım. Milli maç haftasında herkes tatile giderken benden yalnız çalışmam istendi. Ailemi görmek istedim ama reddedildi. Rizespor'a gittikten sonra kariyerim mahfoldu.

Armand Traore: Fenerbahçeye gideceğimi söylediler, kandırdılar

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