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03.06.2020 - 20:35 | | AA

Armani Exchange Milan, ABD'li basketbolcu Kyle Hines ile anlaştı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Takımı, ABD'li pivot Kyle Hines'ı kadrosuna kattı.

Armani Exchange Milan, ABD'li basketbolcu Kyle Hines ile anlaştı
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AX Armani Exchange Milan Kulübü, 33 yaşındaki Hines ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kariyerinde, Veroli, Brose Bamberg, Olympiakos ve CSKA Moskova takımlarında forma giyen Hines, Olympiakos ve CSKA Moskova'da ikişer kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.

THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın en iyi takımına seçilen 1.98 metre boyundaki Hines, bu sezon ligde çıktığı 28 maçta 8.8 sayı ve 4.9 ribaund ortalamasıyla oynamıştı.

Armani Exchange Milan, ABDli basketbolcu Kyle Hines ile anlaştı

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