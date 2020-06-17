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17.06.2020 - 01:38 | | AA

Arminia Bielefeld Bundesliga'ya yükseldi

Arminia Bielefeld sezonun bitimine 2 hafta kala Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yÃ¼kselmeyi garantiledi.Â

Arminia Bielefeld Bundesliga'ya yükseldi
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Almanya 2. Futbol Ligi'nde lider durumda bulunan Arminia Bielefeld sezonun bitimine 2 hafta kala Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yÃ¼kselmeyi garantiledi.Â 

Ligin 32. haftasÄ±nda 2'nci sÄ±rada yer alan Hamburg, sahasÄ±nda OsnabrÃ¼ck ile 1-1 berabere kalarak puanÄ±nÄ± 54 Ã§Ä±kardÄ±.Â 

Sezonun bitimine 2 hafta kala bir maÃ§Ä± eksik 61 puanla lider durumda bulunan Arminia Bielefeld bÃ¶ylelikle sezonu ilk iki sÄ±rada bitirmeyi garantiledi.Â 

Bir maÃ§ eksiÄŸi bulunan Stuttgart 52 puan ve averajla 3'Ã¼ncÃ¼, bugÃ¼n Greuther FÃ¼rth ile 0-0 berabere kalan Heidenheim de 52 puanla 4'Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alÄ±yor.Â 

11 yÄ±l aradan sonra yeniden Bundesliga'ya dÃ¶nen Arminia Bielefeld en son 2004'de 2. Lig'den Bundesliga'ya yÃ¼kselmiÅŸ ve 5 sezon en Ã¼st ligde mÃ¼cadele etmiÅŸti.Â 

Almanya 2. Futbol Ligi'nde ilk iki sÄ±rayÄ± alan ekipler doÄŸrudan Bundesliga'ya yÃ¼kseliyor. Sezonu 3'Ã¼ncÃ¼lÃ¼kle tamamlayan takÄ±m ise Bundesliga'yÄ± 16. sÄ±rada bitiren ekiple "play-out" maÃ§larÄ± oynuyor.

Arminia Bielefeld Bundesligaya yÃ¼kseldi

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