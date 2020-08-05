Arouna Kone, Sivasspor ile yeniden anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Kone ile yeniden prensipte anlaşmaya vardı.

Sözleşmesi sona eren Kone ile yeni sözleşme için prensipte anlaşan Yiğidolar, deneyimli isimle sadece ücret için görüşme yapacak. 36 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonda da Sivasspor forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Arouna Kone geçtiğimiz sezon kırmızı-beyazlı forma altında 33 maça çıkarken, 7 kez gol atıp 4 kez de asist yapma başarısı göstermişti.