Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay yok
23.06.2020 - 21:45 | | AA

Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay yok

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da, Brighton & Hove Albion ile oynanan lig maçında sakatlanan kaleci Bernd Leno, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay yok
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, Brightonlı Neal Maupay ile çarpışması sonucu dizinden sakatlanan Leno'nun 4-6 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

28 yaşındaki Alman kaleci, bu sezon 30 lig maçının tamamında takımının kalesini korumuştu.

Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay yok

Arsenal'in Anfield'da Kazandığı Unutulmaz 1989 Sezonu Şampiyonluğu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Vagner Love'ın yeni takımı belli oldu!
    Vagner Love'ın yeni takımı belli oldu!
  2. Giresunspor - İstanbulspor: 2-1
    Giresunspor - İstanbulspor: 2-1
  3. Bursaspor, teknik direktör İrfan Buz ile prensipte anlaştı
    Bursaspor, teknik direktör İrfan Buz ile prensipte anlaştı
  4. Bursaspor, teknik direktör Metin Diyadin'den vazgeçti
    Bursaspor, teknik direktör Metin Diyadin'den vazgeçti
  5. Son dakika | Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 2 maça indirdi
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 2 maça indirdi



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi | Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!

Son dakika haberi | Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti

Transfer haberleri | Merih Demiral: Yakında takıma katılıyorum

Transfer haberleri | Merih Demiral: Yakında takıma katılıyorum

Sıradaki Haber