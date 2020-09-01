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01.09.2020 - 19:14 |

Arsenal, Lille'den Gabriel'i transfer etti

Arsenal, Fransa'nın Lille takımından Brezilyalı futbolcu Gabriel dos Santos Magalhaes'i kadrosuna kattı.

Arsenal, Lille'den Gabriel'i transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fransa'nın Lille takımından Brezilyalı futbolcu Gabriel dos Santos Magalhaes'i kadrosuna kattı. 

Arsenal Kulübü, Lille'den transfer edilen 22 yaşındaki stoper Gabriel ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu. 

İngiltere basınında transferin 26 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. 

Kariyerine ülkesinin Avai takımında başlayan Gabriel, 2017'de Lille'e transfer olmuştu. Daha sonra Fransa'nın Troyes ve Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekiplerinde kiralık olarak oynayan Gabriel, geçen sezon Lille formasıyla 34 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

Arsenal, Lilleden Gabrieli transfer etti

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