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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal - Liverpool maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
29.08.2020 - 14:05 |

Arsenal - Liverpool maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Geçtiğimiz sezon İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanan Arsenal ile Premier Lig'de şampiyon olan Liverpool, Community Shield için kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Arsenal - Liverpool maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
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Sezonun ilk resmi maçında Arsenal'in hangi oyuncuları ilk 11'de kullanacağını kestirmek güç... Sakatlığını atlatan Bernd Leno eldivenleri geri alıyor. Dani Ceballos, Real Madrid'e döndü. Granit Xhaka'nın orta alandaki partneri, Beşiktaş'taki kiralık süreci sonrası takıma geri dönen Mohamed Elneny olabilir. TD Mikel Arteta 3'lü savunma ile başlayacaktır ve bir kez daha sol stoperde İskoç Kieran Tierney olacaktır. Sol kanatta ise Ainsley Maitland-Niles izleyeceğiz.

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da Trent Alexander-Arnold sakat. Sağ bekte Neco Williams'ı bekliyoruz. Virgil van Dijk'ın da hafif sakatlığı var ancak kaptan gemisini terk etmez, Joe Gomez ile stoper ikilisinde yer alacaktır. Takımdan ayrılığı gündemde olan Georginio Wijnaldum'u ilk 11'de göremeyebiliriz. Hücumda ise alıştığımız üçlü... Bir tarafta Salah, diğer tarafta Mane, ortada Firmino yer alacak.

Arsenal - Liverpool maçı canlı bahis heyecanı Misli.comda

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım daha önce Community Shield'da 3 kez karşılaştı. (Liverpool 2 - 1 Arsenal)

- Arsenal, Community Shield'da oynadığı son 9 maçın 7'sini kazandı.

- Liverpool, Arsenal ile oynadığı son 11 maçın sadece 1'ini kaybetti. (5 galibiyet - 5 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Community Shield mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %35'lik kesim karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor... %12'lik kesim ise "Liverpool Kazanır" tercihini kuponlarına koymuş ve Premier Lig'in son şampiyonuna güveniyor.

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