Arsenal - Olympiakos: 1-2 | Gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Manchester United, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Belçika'nın Club Brugge takımını Old Trafford Stadı'nda ağırladı.

İngiltere ekibi, 27. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 34. dakikada Odion Ighalo, 41. dakikada Scott McTominay, 82. ve 90 3. dakikalarda Fred'in golleriyle rakibini 5-0 yenerek üst tura kaldı.

Olympiakos, ilk maçta evinde 1-0 yenildiği Arsenal'i deplasmanda uzatmalarda 2-1 yenerek üst tura adını yazdırdı ve gecenin sürprizine imza attı. Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri, Papa Abou Cisse ve Youssef Er Arabi kaydederken, Arsenal'in tek golünü Pierre-Emerick Aubameyang attı.

UEFA Avrupa Ligi kupasını 5 kez müzesine götürerek turnuvanın en başarılı takımı konumundaki Sevilla ise konuk ettiği Romanya temsilcisi Cluj ile 0-0 berabere kaldı. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan İspanya temsilcisi, deplasmanda atılan gol avantajı kuralı sayesinde son 16 takım arasına kaldı.

İtalya temsilcisi Inter ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını Cristiano Biraghi ve Romelu Lukaku'nun ağları sarsmasıyla 2-1 yenerek üst tura kaldı.

Shakhtar Donetsk, Kopenhag ve Getafe de adlarını son 16 turuna yazdıran diğer takımlar oldu.

Kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Salzburg-Eintracht Frankfurt karşılaşması ise bugün TSİ 20.00'de Salzburg Stadı'nda oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Benfica (Portekiz) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-3 (1-2)

Inter (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1 (2-0)

Manchester United (İngiltere) - Club Brugge (Belçika): 5-0 (1-1)

Arsenal (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 1-2 (uzatmalarda) (1-0)

Sevilla (İspanya) - Cluj (Romanya): 0-0 (1-1)

Celtic (İskoçya) - Kopenhag (Danimarka): 1-3 (1-1)

Ajax (Hollanda) - Getafe (İspanya): 2-1 (0-2)

Gent (Belçika) - Roma (İtalya): 1-1 (0-1)

Malmö (İsveç) - Wolfsburg (Almanya): 0-3 (1-2)

LASK (Avusturya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-0 (1-1)

Basel (İsviçre) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0 (3-0)

Porto (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-3 (1-2)

Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon (Portekiz): 4-1 (uzatmalarda) (1-3)

Espanyol (İspanya) - Wolverhampton (İngiltere): 3-2 (0-4)

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