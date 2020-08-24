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24.08.2020 - 22:11 | | AA

Arsenal, Pablo Mari ve Cedric Soares'in bonservislerini aldÄ±!

Arsenal, geÃ§en sezon kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Pablo Mari ve Cedric Soares'in bonservislerini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

Arsenal, Pablo Mari ve Cedric Soares'in bonservislerini aldÄ±!
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Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, geÃ§en sezon kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Pablo Mari ve Cedric Soares'in bonservislerini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geÃ§en sezon Arsenal'de kiralÄ±k olarak forma giyen Ä°spanyol stoper Mari ve Portekizli saÄŸ bek Soares ile uzun sÃ¼reli sÃ¶zleÅŸmelere imza atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Ä°ngiltere basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Arsenal, Mari'nin bonservisi iÃ§in Flamengo'ya 8 milyon avro Ã¶deyecek. Soares ise Southampton'tan bedelsiz olarak transfer edildi.Â 

GeÃ§en sezon Arsenal formasÄ±yla Mari 3, Soares ise 5 karÅŸÄ±laÅŸmada gÃ¶rev almÄ±ÅŸtÄ±.

Arsenal, Pablo Mari ve Cedric Soaresin bonservislerini aldÄ±

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