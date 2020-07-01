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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi
01.07.2020 - 23:26 | |   İSTANBUL (AA) -

Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 mağlup etti.

Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi
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Emirates Stadı'nda Norwich City'yi ağırlayan başkent temsilcisine farklı galibiyeti getiren golleri, 33 ve 67. dakikalarda Pierre Aubameyang, 37. dakikada Granit Xhaka ve 81. dakikada Cedric Soares kaydetti.

Arsenal, bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken, son sıradaki konuk ekip 21 puanda kaldı.

Günün diğer karşılaşmasında milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Everton'a 2-1 mağlup oldu.

Arsenal, sahasında Norwich Cityyi 4-0 yendi

Everton, karşılaşmanın ilk 16 dakikasında Richarlison ve Gylfi Sigurdsson'un penaltı golleriyle galibiyete uzanırken, Leicester City'nin tek golünü 51. dakikada Kelechi Iheanacho attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Leicester City, 55 puanda kaldı. Everton ise puanını 44'e yükseltti.

 

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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