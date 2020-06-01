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01.06.2020 - 18:06 | | AA

Arsenal ve Sevilla, Reyes'i unutmadÄ±

Arsenal ve Sevilla kulÃ¼pleri vefatÄ±nÄ±n 1. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Ä°spanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'i andÄ±.Â

Arsenal ve Sevilla, Reyes'i unutmadÄ±
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Arsenal ve Sevilla kulÃ¼pleri vefatÄ±nÄ±n 1. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Ä°spanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'i andÄ±.Â 

Arsenal sosyal medya hesabÄ±nda, "Jose Antonio Reyes, sonsuza kadar niÅŸancÄ±." ifadelerini kullanÄ±rken, Sevilla, "Jose Antonio, sonsuza kadar kalbimizdesin." paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.Â 

GeÃ§en yÄ±l 1 Haziran'da geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ± sonucu 35 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Reyes, kariyerinde Ä°spanya'nÄ±n Sevilla, Atletico Madrid, Espanyol ve Cordoba, Ä°ngiltere'nin Arsenal, Portekiz'in Benfica ve Ã‡in'in Xinjiang takÄ±mlarÄ±nda forma giymiÅŸti.Â 

Reyes, son olarak Ä°spanya'nÄ±n 2. lig takÄ±mlarÄ±ndan Extremadura'da oynamÄ±ÅŸtÄ±.

Arsenal ve Sevilla, Reyesi unutmadÄ±

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