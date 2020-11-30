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30.11.2020 - 02:05 |

Arsenal Wolverhampton'a kaybetti! Jimenez korkuttu...

Ä°ngiltere Premier Lig'in 10'uncu hafta mÃ¼cadelesinde Arsenal, Wolverhampton'a 2-1 yenildi.Â Ã–te yandan hava topu mÃ¼cadelesindeki Ã§arpÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan MeksikalÄ± futbolcu Jimenez bir sÃ¼re yerde hareketsiz kaldÄ±. Jimenez'in saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin taktÄ±ÄŸÄ± oksijen maskesinin ardÄ±ndan hareket ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

Arsenal Wolverhampton'a kaybetti! Jimenez korkuttu...
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Ä°ngiltere Premier Lig'in 10'uncu hafta mÃ¼cadelesinde Arsenal, Wolverhampton'a 2-1 yenildi.Â 

Londra ekibi Arsenal, Emirates StadÄ±'nda Wolverhampton'u aÄŸÄ±rladÄ±. Konuk ekip 27'nci dakikada Pedro Neto'nun attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶ne geÃ§erken, ev sahibi takÄ±m Magalhaes'in 30'uncu dakikadaki golÃ¼yle eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±.

Wolverhampton Podence'nin 42'nci dakikadaki golÃ¼yle tekrar Ã¶ne geÃ§ti ve ilk 45 dakika konuk ekibin 2-1'lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle tamamlandÄ±. Ä°kinci yarÄ±sÄ±nda gol sesi Ã§Ä±kmayan karÅŸÄ±laÅŸmadan Wolverhampton 3 puanla ayrÄ±ldÄ±.

MaÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±nda Arsenal'in kÃ¶ÅŸe vuruÅŸundan gelen topa yÃ¼kselen Wolverhamptonlu Raul Jimenez ile Arsenalli David Luiz kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Hava topu mÃ¼cadelesindeki Ã§arpÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan MeksikalÄ± futbolcu Jimenez bir sÃ¼re yerde hareketsiz kaldÄ±. Jimenez'in saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin taktÄ±ÄŸÄ± oksijen maskesinin ardÄ±ndan hareket ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â 

Wolverhampton KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, sahada ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan futbolcunun Londra'da bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± darbenin yapÄ±lan taramayla deÄŸerlendirildiÄŸi bildirildi.

Arsenal bu skorla 13 puanda kalÄ±rken, Wolverhampton puanÄ±nÄ± 17'ye yÃ¼kseltti.

Arsenal Wolverhamptona kaybetti Jimenez korkuttu...

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