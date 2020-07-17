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17.07.2020 - 10:45 | | AA

Arsenal'da sakatlanan Martinelli yıl sonuna kadar yok

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in Brezilyalı forveti Gabriel Martinelli, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yıl sonuna kadar sahalardan uzak kalacak.

Arsenal'da sakatlanan Martinelli yıl sonuna kadar yok
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Kulüpten yapılan açıklamada, 21 Haziran'daki antrenmanda sakatlanan 19 yaşındaki oyuncunun sol dizinden ameliyat edildiği ve 2020 yılı sonuna kadar oynayamayacağı belirtildi.

Arsenalda sakatlanan Martinelli yıl sonuna kadar yok

Arsenal'da bu sezon 26 maçta forma giyen Martinelli, 10 gol kaydetmişti.

Öte yandan, 17 Haziran'da Manchester City ile oynanan lig maçında sol ayak bileğinden sakatlanan defans oyuncusu Pablo Mari'nin de ameliyat edildiği ve eylül ayına kadar takımdan ayrı kalacağı aktarıldı.

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