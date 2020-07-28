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28.07.2020 - 23:21 |

Arsenal'da Shkodran Mustafi ameliyat edildi

Arsenal'da savunma oyuncusu Shkodran Mustafi, ameliyat edildi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da savunma oyuncusu Shkodran Mustafi, ameliyat edildi. 

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 Ağustos'ta Manchester City'i 2-0 yendikleri İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final maçında sakatlanan Arnavut asıllı Alman futbolcunun sağ dizinden ameliyat edildiği duyuruldu. 

Operasyonun başarılı geçtiği ve 28 yaşındaki Mustafi'nin ekim ayında takımla beraber çalışmalara katılabileceği belirtildi. 

Mustafi, bu sezon Londra ekibinde 27 maçta forma giyerken 1 gol atmıştı.

Arsenalda Shkodran Mustafi ameliyat edildi

Arsenalda Shkodran Mustafi ameliyat edildi

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