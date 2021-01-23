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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal'dan Federasyon Kupası'na erken veda etti
23.01.2021 - 20:02 | | AA

Arsenal'dan Federasyon Kupası'na erken veda etti

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Arsenal, deplasmanda Southampton'a 1-0 yenilerek elendi.

Arsenal'dan Federasyon Kupası'na erken veda etti
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İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Arsenal, deplasmanda Southampton'a 1-0 yenilerek elendi.

Kupanın son şampiyonu Arsenal, 4. tur mücadelesinde Southampton ile karşı karşıya geldi. 24'üncü dakikada Gabriel'in kendi kalesine attığı golle öne geçen ve skoru korumayı bilen ev sahibi ekip, kupada tur atlayan taraf oldu.

Altı resmi maçın ardından kaybeden Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 508 dakika sonra kalesinde gol gördü. En son 26 Aralık'ta Chelsea ile oynanan derbi maçta Tammy Abraham, Kuzey Londra ekibinin ağlarını havalandırmıştı.

Arsenaldan Federasyon Kupasına erken veda etti

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