Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal’de Arteta tartışmaları sürüyor
23.12.2020 - 11:12 | | OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)-

Arsenal’de Arteta tartışmaları sürüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de teknik direktör Mikel Arteta tartışmaları devam ediyor.

Arsenal’de Arteta tartışmaları sürüyor
ABONE OL

Ligde oynadığı son 10 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Arsenal'da İspanyol teknik adamın geleceği merakla bekleniyor. Ligdeki kötü gidişine sona veremeyen kırmızı-beyazlılar, Lig Kupası’nda da çeyrek finalde Manchester City’e sahasında 4-1 kaybetti ve kupaya veda etti.

LİGDEKİ SON GALİBİYETİNİ KASIM AYINDA ALDI
Arteta ve öğrencileri, Premier Lig’deki son galibiyetini Kasım ayının başında aldı. Deplasmanda Manchester United’ı 1-0 ile geçen Ada ekibi, sonrasında oynadığı 7 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Bu performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Arsenal, düşme hattının da sadece 4 puan üzerinde bulunuyor. Bunun yanında hücum hattında yaşadığı sıkıntılarla dikkat çeken kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 14 maçta sadece 12 gol atabildi. Arsenal bu performansıyla, ligde en az gol atan 4’üncü takım konumunda bulunuyor.

MESUT ÖZİL’İ KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI
Arsenal’in kötü gidişinin ardından İspanyol teknik adamın kadro tercihleri de eleştiri oklarının hedefinde. Mesut Özil’i kadro dışı bırakan Arteta, bu kararı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Arsenal’in efsanevi futbolcularından Ljungberg, takımın Mesut Özil’in yaratıcılığından faydalanması gerektiğini belirtti. İsveçli eski futbolcu, Arsenal’de rakip savunmaların kilidini açmakta Mesut Özil’den yetenekli oyuncu sayısının fazla olmamasına dikkat çekmişti.

Arsenal’de Arteta tartışmaları sürüyor

    İnanılmaz | Thomas Müller'den asist rekoru...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe'de kritik maç öncesi 7 eksik! Fenerbahçe-Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?
      Fenerbahçe'de kritik maç öncesi 7 eksik! Fenerbahçe-Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?
    2. Antalyaspor, Rize'ye hazır
      Antalyaspor, Rize'ye hazır
    3. Guilherme'den 500 bin euro gelir
      Guilherme'den 500 bin euro gelir
    4. Akhisarspor lideri yenmek istiyor
      Akhisarspor lideri yenmek istiyor
    5. Beşiktaş'tan flaş açıklama! Talisca...
      Beşiktaş'tan flaş açıklama! Talisca...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalyaspor, Rizespor deplasmanında kazanmak istiyor

    Antalyaspor, Rizespor deplasmanında kazanmak istiyor

    Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile 103. maçına çıkacak

    Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile 103. maçına çıkacak

    Gençlerbirliği çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

    Gençlerbirliği çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

    CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde zafer Tigres'in

    CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde zafer Tigres'in  

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet