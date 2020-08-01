Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal'de Mesut Özil belirsizliği!
01.08.2020 - 18:19 |

Arsenal'de Mesut Özil belirsizliği!

İngiliz ekibi, performansında büyük düşüş olan ve haftalık 350 bin sterlinle takımın en çok kazananı yıldız futbolcuyu elden çıkarmak istiyor. Ancak menajeri ise sözleşme sonuna kadar kulüpte kalacağını vurguluyor.

ABONE OL
Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Arsenal’de son dönemde kadroda düşünülmeyen Mesut Özil, kupa maçının kadrosuna da alınmadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Londra ekibi futbolcuyu FA Cup finalinin kadrosuna almadı ve Türkiye'ye gitmesine izin verdi.

Arsenalde Mesut Özil belirsizliği

Maç kadrosuna alınmayan Mesut’a ülkeden de ayrılma izninin verilmesi, oyuncunun takımdaki geleceğinin iyice belirsizleşmesi olarak yorumlandı. Pandemi arasının ardından tekrar başlayan ligde hiçbir maçta oynamayan Mesut’un yokluğu için resim gerekçi olarak sırt sakatlığı gösterildi.

Onun öncesinde Arteta takımın başına geçtikten sonra ise Mesut Özil yeniden oynamaya başlamıştı. Ancak Mesut’un eski takım arkadaşı da olan genç teknik adamın, futbolcuyu teknik nedenlerle kadroya almadığına yönelik sözler sarf ettiğinin de altı çizildi.

Haftalık 350 bin sterlinlik kontratıyla takımın en çok kazanan ismi olduğuna dikkat çekildi. Arsenal kulübünün oyuncusunu bu yaz elden çıkarmak istediği ancak menajerinden ise sözleşme sonuna kadar kulüpte kalacağına yönelik açıklama geldiği hatırlatıldı. Fenerbahçe ile ismi geçen Mesut Özil için Amerika ve Asya’dan da talipler bulunduğu belirtiliyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Taraftar grubu liderinden Lucescu'ya büyük tehdit!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Alpaslan Öztürk'ün menajerinden son dakika Fenerbahçe açıklaması!
Burak Yılmaz: Yusuf ve Zeki kararımda etkili oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Arsenal'de Mesut Özil belirsizliği!
    Arsenal'de Mesut Özil belirsizliği!
  2. Formula 1'de Hamilton ilk sırada başlayacak
    Formula 1'de Hamilton ilk sırada başlayacak
  3. Taraftar grubu liderinden Lucescu'ya büyük tehdit!
    Taraftar grubu liderinden Lucescu'ya büyük tehdit!
  4. Malatyaspor'da Ahmet Köse başkanlığa adaylığını açıkladı
    Malatyaspor'da Ahmet Köse başkanlığa adaylığını açıkladı
  5. Burak Yılmaz'dan Merih Demiral paylaşımı: Kardeşim geri dönüyor
    Burak Yılmaz'dan Merih Demiral paylaşımı: Kardeşim geri dönüyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Harry Kewell, İngiliz kulübü Oldham Athletic'in teknik direktörü oldu

Harry Kewell, İngiliz kulübü Oldham Athletic'in teknik direktörü oldu

Son dakika haberler | Yalçın Koşukavak'tan ayrılık açıklaması! Fenerbahçe...

Son dakika haberler | Yalçın Koşukavak'tan ayrılık açıklaması! Fenerbahçe...

Antalyaspor'dan Sparta Prag'a transfer olan Celustka'dan teşekkür mesajı

Antalyaspor'dan Sparta Prag'a transfer olan Celustka'dan teşekkür mesajı

Angelovski, Türkiye’den teklifler aldığını açıkladı

Angelovski, Türkiye’den teklifler aldığını açıkladı

Sıradaki Haber