Arsenal'de Mesut Özil belirsizliği!

Arsenal’de son dönemde kadroda düşünülmeyen Mesut Özil, kupa maçının kadrosuna da alınmadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Londra ekibi futbolcuyu FA Cup finalinin kadrosuna almadı ve Türkiye'ye gitmesine izin verdi.

Maç kadrosuna alınmayan Mesut’a ülkeden de ayrılma izninin verilmesi, oyuncunun takımdaki geleceğinin iyice belirsizleşmesi olarak yorumlandı. Pandemi arasının ardından tekrar başlayan ligde hiçbir maçta oynamayan Mesut’un yokluğu için resim gerekçi olarak sırt sakatlığı gösterildi.

Onun öncesinde Arteta takımın başına geçtikten sonra ise Mesut Özil yeniden oynamaya başlamıştı. Ancak Mesut’un eski takım arkadaşı da olan genç teknik adamın, futbolcuyu teknik nedenlerle kadroya almadığına yönelik sözler sarf ettiğinin de altı çizildi.

Haftalık 350 bin sterlinlik kontratıyla takımın en çok kazanan ismi olduğuna dikkat çekildi. Arsenal kulübünün oyuncusunu bu yaz elden çıkarmak istediği ancak menajerinden ise sözleşme sonuna kadar kulüpte kalacağına yönelik açıklama geldiği hatırlatıldı. Fenerbahçe ile ismi geçen Mesut Özil için Amerika ve Asya’dan da talipler bulunduğu belirtiliyor.