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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal'de Mesut Özil'den 'ayrılık' tepkisi! "Telefonun mu hacklendi?"
23.11.2020 - 19:58 |

Arsenal'de Mesut Özil'den 'ayrılık' tepkisi! "Telefonun mu hacklendi?"

İngiliz ekibi Arsenal'de forma şansı bulamayan ve aldığı maaşla tartışma konusu olan Mesut Özil, kendisi hakkındaki eleştiriye sosyal medyadan tepki gösterdi.

Arsenal'de Mesut Özil'den 'ayrılık' tepkisi! "Telefonun mu hacklendi?"
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Dünya Kupası şampiyonu Mesut Özil, bu sezon Mikel Arteta'nın Premier Lig kadrosunda yer almıyor ve Haziran ayından beri hiç oynamadı, bu yüzden son maçından bu yana epey zaman geçti.

Türk asıllı Alman oyuncu, Pazar günü takımının Leeds United ile olan maçından önce takımı için paylaşımda bulunarak desteğini göstermeyi ihmal etmedi.

İngiliz gazeteci Piers Morgan ise Mesut'un bu paylaşımını; "Keşke kendin ve Arsenal'in iyiliği için gitsen" yazarak alıntıladı.

Arsenalde Mesut Özilden ayrılık tepkisi Telefonun mu hacklendi

MESUT'TAN TEPKİ GELDİ

Arsenal oyuncusu ise bu kez eleştirilere sessiz kalmamayı tercih etti.

Mesut Özil, gazeteciye verdiği cevapta; "Piers bu sen misin, yoksa telefonun mu hacklendi?" yazdı.

32 yaşındaki Mesut Özil, kariyerinin son dönemlerinde tartışma konusu oldu. Arsenal'den ayrılması beklenen oyuncunun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

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