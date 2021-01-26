Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal'de Shkodran Mustafi de serbest kalıyor
26.01.2021 - 12:59 | | Fanatik

Arsenal'de Shkodran Mustafi de serbest kalıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de Mesut Özil ve Sokratis Papastathopoulos sonrası daha önce ismi Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile sık sık anılan Shkodran Mustafi'nin de serbest kalmak adına kulüp ile görüşmelere başladığı belirtildi.

ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de bir isimle daha yollar ayrılıyor. Mesut Özil ve Sokratis Papastathopoulos'un serbest kaldığı Arsenal'de Shkodran Mustafi de kontrat feshi adına kulüp ile görüşmelere başladı.

Football London'ın haberine göre 28 yaşındaki savunmacı, sezon sonunda bitecek sözleşmesi öncesinde düzenli oynama fırsatı elde edeceği başka bir takıma gitmek adına serbest kalmak istiyor. Mustafi'nin ismi daha önce sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.

2016'da 41 milyon Euro karşılığında Valencia'dan Arsenal'e transfer olan Mustafi'nin Londra ekibi forması altında sergilediği performans büyük eleştiri almıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Edin Visca bombası! Fenerbahçe derken...

Arsenalde Shkodran Mustafi de serbest kalıyor

    Barcelona'da Vallecano mesaisi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Yıldız oyuncu takıma veda etti! Başakşehir...
      Yıldız oyuncu takıma veda etti! Başakşehir...
    2. Yanal: Biz hakemleri yabancı olarak görüyoruz
      Yanal: Biz hakemleri yabancı olarak görüyoruz
    3. Fenerbahçe Beko Makkabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
      Fenerbahçe Beko Makkabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    4. Ali Akman 10 liginin zirvesinde
      Ali Akman 10 liginin zirvesinde
    5. Ankara Keçiörengücü, Kamal Issah'ı transfer etti
      Ankara Keçiörengücü, Kamal Issah'ı transfer etti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın vefatının ardından bir yıl geçti

    Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın vefatının ardından bir yıl geçti

    Alanyaspor'dan Bakasetas için 5 milyon euroluk talep

    Alanyaspor'dan Bakasetas için 5 milyon euroluk talep

    Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Yarışı bırakmayacağız"

    Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Yarışı bırakmayacağız"

    Çaykur Rizespor'da Erik Sabo ve Damjan Dokovic imzaladı

    Çaykur Rizespor'da Erik Sabo ve Damjan Dokovic imzaladı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet