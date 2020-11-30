Arsenal'de Wolverhampton'a kaybetti! Jimenez korkuttu...
Ä°ngiltere Premier Lig'in 10'uncu hafta mÃ¼cadelesinde Arsenal, Wolverhampton'a 2-1 yenildi.Â Ã–te yandan hava topu mÃ¼cadelesindeki Ã§arpÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan MeksikalÄ± futbolcu Jimenez bir sÃ¼re yerde hareketsiz kaldÄ±. Jimenez'in saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin taktÄ±ÄŸÄ± oksijen maskesinin ardÄ±ndan hareket ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â
Ä°ngiltere Premier Lig'in 10'uncu hafta mÃ¼cadelesinde Arsenal, Wolverhampton'a 2-1 yenildi.Â
Londra ekibi Arsenal, Emirates StadÄ±'nda Wolverhampton'u aÄŸÄ±rladÄ±. Konuk ekip 27'nci dakikada Pedro Neto'nun attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶ne geÃ§erken, ev sahibi takÄ±m Magalhaes'in 30'uncu dakikadaki golÃ¼yle eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±.
Wolverhampton Podence'nin 42'nci dakikadaki golÃ¼yle tekrar Ã¶ne geÃ§ti ve ilk 45 dakika konuk ekibin 2-1'lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle tamamlandÄ±. Ä°kinci yarÄ±sÄ±nda gol sesi Ã§Ä±kmayan karÅŸÄ±laÅŸmadan Wolverhampton 3 puanla ayrÄ±ldÄ±.
MaÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±nda Arsenal'in kÃ¶ÅŸe vuruÅŸundan gelen topa yÃ¼kselen Wolverhamptonlu Raul Jimenez ile Arsenalli David Luiz kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.Â
Hava topu mÃ¼cadelesindeki Ã§arpÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan MeksikalÄ± futbolcu Jimenez bir sÃ¼re yerde hareketsiz kaldÄ±. Jimenez'in saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin taktÄ±ÄŸÄ± oksijen maskesinin ardÄ±ndan hareket ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â
Wolverhampton KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, sahada ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan futbolcunun Londra'da bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± darbenin yapÄ±lan taramayla deÄŸerlendirildiÄŸi bildirildi.
Arsenal bu skorla 13 puanda kalÄ±rken, Wolverhampton puanÄ±nÄ± 17'ye yÃ¼kseltti.