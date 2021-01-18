Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Arsene Wenger: "Mesut Özil, bu transfer döneminin en büyük transferi"
18.01.2021 - 18:45 |

Arsene Wenger: "Mesut Özil, bu transfer döneminin en büyük transferi"

Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil ile ilgili olarak eski hocası Arsene Wenger açıklamalarda bulundu. Wenger, "Mesut Özil, bu transfer döneminin en büyük transferi" dedi.

Arsene Wenger: "Mesut Özil, bu transfer döneminin en büyük transferi"
ABONE OL

Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil ile ilgili olarak eski hocası Arsene Wenger beIN Sports'a açıklamalarda bulundu

"Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda"
Arsene Wenger, Fenerbahçe’nin Mesut Özil hamlesini; güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi olarak değerlendirdi. Wenger; “Sizin adınıza böyle bir transferi duyurmanın oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum. Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Bu transfer güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir” ifadelerine yer verdi.

“Mesut’un her zaman Arsenal’de olmasını isterdim”

Fransız teknik adam, Fenerbahçe hakkında aranızda bir sohbet oldu mu sorusuna ise; “Onun her zaman Arsenal'de olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım, bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük bir ilgisi vardı” şeklinde yanıt verdi.

Arsene Wenger: Mesut Özil, bu transfer döneminin en büyük transferi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Mesut Özil transferinden sonra Vedat Muriqi! Eşi paylaştı...

Mesut Özil'in Alexandre Lacazette'e Yaptığı Asist

    James Rodriguez ve Richarlison Everton antrenmanında yıldızlaştı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Arsene Wenger'den Mesut Özil iddiası!
      Arsene Wenger'den Mesut Özil iddiası!
    2. Jack Wilshere, Bournemouth'ta!
      Jack Wilshere, Bournemouth'ta!
    3. Arseven: Hedefimiz üst tura çıkmak
      Arseven: Hedefimiz üst tura çıkmak
    4. CANLI | Kasımpaşa - BB Erzurumspor
      CANLI | Kasımpaşa - BB Erzurumspor
    5. Başakşehir'de Kerim Frei ayrıldı
      Başakşehir'de Kerim Frei ayrıldı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    CANLI | Fenerbahçe - Ankaragücü

    CANLI | Fenerbahçe - Ankaragücü

    Livaja için Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş devrede

    Livaja için Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş devrede

    Mevlüt Çavuşoğlu: Mesut Özil bizi heyecanlandırdı

    Mevlüt Çavuşoğlu: Mesut Özil bizi heyecanlandırdı

    Kayserispor Uğur Demirok'u TFF'ye bildirdi

    Kayserispor Uğur Demirok'u TFF'ye bildirdi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet