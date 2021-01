Arsene Wenger: "Mesut Özil, bu transfer döneminin en büyük transferi"

Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil ile ilgili olarak eski hocası Arsene Wenger beIN Sports'a açıklamalarda bulundu

"Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda"

Arsene Wenger, Fenerbahçe’nin Mesut Özil hamlesini; güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi olarak değerlendirdi. Wenger; “Sizin adınıza böyle bir transferi duyurmanın oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum. Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Bu transfer güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir” ifadelerine yer verdi.



“Mesut’un her zaman Arsenal’de olmasını isterdim”



Fransız teknik adam, Fenerbahçe hakkında aranızda bir sohbet oldu mu sorusuna ise; “Onun her zaman Arsenal'de olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım, bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük bir ilgisi vardı” şeklinde yanıt verdi.

Mesut Özil'in Alexandre Lacazette'e Yaptığı Asist