18.01.2021 - 17:59 | | DHA
Arseven: Hedefimiz üst tura çıkmak
BELLONA Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven, yarın Macaristan'da oynayacakları Uni Györ maçıyla ilgili, "Hedefimiz gruptan birinci olarak bir üst tura çıkmak" dedi.
FIBA EuroCup Kadınlar A Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, yarın deplasmanda oynayacağı Uni Györ maçı için Macaristan'a gitti.
Karşılaşmayla ilgili değerlendirme yapan Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven, "Daha önce 3 kez final oynayan temsilcimizin tecrübesiyle bu sene de başarı elde edecektir. Macaristan'ın Györ şehrinde oynanacak grup müsabakalarında 2 Macar ve 1 Ukrayna takımıyla mücadele edeceğiz. Hedefimiz gruptan birinci olarak bir üst tura çıkmak" ifadelerini kullandı.
İki takımın mücadelesi yarın saat 19.00'da başlayacak.