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18.01.2021 - 17:59 | | DHA

Arseven: Hedefimiz üst tura çıkmak

BELLONA Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven, yarın Macaristan'da oynayacakları Uni Györ maçıyla ilgili, "Hedefimiz gruptan birinci olarak bir üst tura çıkmak" dedi.

Arseven: Hedefimiz üst tura çıkmak
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FIBA EuroCup Kadınlar A Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, yarın deplasmanda oynayacağı Uni Györ maçı için Macaristan'a gitti.

Karşılaşmayla ilgili değerlendirme yapan Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven, "Daha önce 3 kez final oynayan temsilcimizin tecrübesiyle bu sene de başarı elde edecektir. Macaristan'ın Györ şehrinde oynanacak grup müsabakalarında 2 Macar ve 1 Ukrayna takımıyla mücadele edeceğiz. Hedefimiz gruptan birinci olarak bir üst tura çıkmak" ifadelerini kullandı.

İki takımın mücadelesi yarın saat 19.00'da başlayacak.

Arseven: Hedefimiz üst tura çıkmak

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