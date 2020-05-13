Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Artem Besyedin'e 1 yıl men cezası
13.05.2020 - 10:11 |

Artem Besyedin'e 1 yıl men cezası

Ukraynalı futbolcu Artem Besyedin, astronotların uzay seyahatlerinde kullandıkları fonturacetam isimli maddeyi kullandığı gerekçesiyle 1 yıl futboldan men edildi.

Artem Besyedin'e 1 yıl men cezası
ABONE OL
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Dinamo Kiev'in 24 yaşındaki Ukraynalı forveti Artem Besyedin dopingli çıktığı gerekçesiyle UEFA tarafından 1 yıl futboldan men edildi. Takımının Malmö ile yaptığı Avrupa Ligi grup aşaması karşılaşmasının ardından kendisine yapılan doping testinde alınan örnekte, yasaklı Fonturacetam maddesine rastlandı. 

1983 yılında Sovyetler Birliği'nde üretilen Fonturacetam isimli madde astronotlar tarafından kullanılıyor. Astronotların uzayda yorgunluk hissetmelerini engelleyen ve diri kalmalarını sağlayan bir madde olarak biliniyor. UEFA, futbolcunun cezasının 2019 Aralık başlangıçlı olacağını, bu senenin sonunda cezayı tamamlayarak yeniden sahalara dönebileceğini duyurdu.

Artem Besyedine 1 yıl men cezası
 

Sivasspor güç depoluyor
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İsmail Yüksek Fenerbahçe formasını giydi

İsmail Yüksek Fenerbahçe formasını giydi

Bundesliga geri dönüyor! Heyecan tek maç ve canlı bahisle Misli.com'da...

Bundesliga geri dönüyor! Heyecan tek maç ve canlı bahisle Misli.com'da...

‘Korona’ kampüsü!

‘Korona’ kampüsü!

G.Kore’ye en çok ilgi Türkler’den!

G.Kore’ye en çok ilgi Türkler’den!

Sıradaki Haber