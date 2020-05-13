Artem Besyedin'e 1 yıl men cezası

Dinamo Kiev'in 24 yaşındaki Ukraynalı forveti Artem Besyedin dopingli çıktığı gerekçesiyle UEFA tarafından 1 yıl futboldan men edildi. Takımının Malmö ile yaptığı Avrupa Ligi grup aşaması karşılaşmasının ardından kendisine yapılan doping testinde alınan örnekte, yasaklı Fonturacetam maddesine rastlandı.

1983 yılında Sovyetler Birliği'nde üretilen Fonturacetam isimli madde astronotlar tarafından kullanılıyor. Astronotların uzayda yorgunluk hissetmelerini engelleyen ve diri kalmalarını sağlayan bir madde olarak biliniyor. UEFA, futbolcunun cezasının 2019 Aralık başlangıçlı olacağını, bu senenin sonunda cezayı tamamlayarak yeniden sahalara dönebileceğini duyurdu.



