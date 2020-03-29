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29.03.2020 - 21:31 | | İHA

Artem Kravets futbolu özledi

Kayserispor'un golcü futbolcusu Artem Kravets, futbolu özledi.

Artem Kravets futbolu özledi


Hes Kablo Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets, Korona Virüsü nedeniyle lige ara verilmesinden ötürü futbola her geçen gün daha da özlem çekiyor. Bu sezon sakatlığından ötürü ligin ilk yarısında uzun süre forma giyemeyen Artem Kravets, bu kez de Korona Virüs nedeniyle futboldan uzak kalmanın üzüntüsü içerisinde.
Artem Kravets, sosyal paylaşım sitesinden Kayseri Kadir Has Stadı'nın fotoğrafını paylaşarak "Miss You" mesajı ile futbola olan özlemini dile getirdi.

Artem Kravets futbolu özledi

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Artem Kravets futbolu özledi

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